Совфед одобрил запрет для призывников на выезд из РФ со дня направления повестки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации в пятницу проголосовал за закон, запрещающий выезжать из РФ гражданам, которые подлежат призыву на военную службу, со дня появления в соответствующем реестре повестки в военкомат.

До начала работы реестра повесток такой запрет устанавливается со дня направления повестки (в том числе по месту работы или учебы).

Отмечается, что запрет на выезд из страны - это временная мера, направленная на обеспечение явки в военкомат гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Закон обязывает медицинские, образовательные и научные организации передавать в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах в государственный информационный ресурс, в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Закон регламентирует порядок учета, рассмотрения и информирования о результатах рассмотрения поступивших в призывную комиссию региона обращений от граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также от их законных представителей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.