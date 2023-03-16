"Газпром" сообщил об арбитражных разбирательствах с шестью зарубежными компаниями

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Арбитражные разбирательства с несколькими зарубежными партнерами начались у "Газпрома" в 2022 году, сообщила монополия в отчетности.

НАК "Нафтогаз Украины" направил просьбу об арбитраже против ПАО "Газпром" в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты. "Нафтогаз" требует оплаты неоказанных им услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 г. 27 сентября "Газпром" направил письма с возражениями по компетенции арбитража рассматривать требования НАК ввиду коренного изменения обстоятельств. 15 февраля 2023 года в "Газпром" поступило уведомление от секретариата МТП о решении Международного арбитражного суда Международной торговой палаты разрешить рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом. На текущий момент у "Газпрома" отсутствует информации о формировании состава арбитражного трибунала, пишет "Газпром".

Финская Gasum Oy 13 мая 2022 года направила в адрес ООО "Газпром экспорт" уведомление о начале арбитражного разбирательства по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в его адрес счетов. Решение вынесено 14 ноября 2022 года. Требования Gasum и встречные требования "Газпром экспорт" удовлетворены частично. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал "Газум Оу" выплатить ООО "Газпром экспорт" задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты.

Кроме того, трибунал признал издание указа президента РФ № 172 от 31 марта 2022 г. o переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту и подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа. B случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31 марта 2022 г. Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.

RWE Supply & Trading GmbH 3 ноября 2022 года направила в адрес Международного арбитражного суда МТП уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств по рамочному контракту на поставку природного газа на базе Генерального соглашения о поставке и приемке газа с Европейской Ассоциацией торговцев электроэнергией, заключенному 30 января 2020 г., а также рамочному соглашению о продаже природного газа, заключенному 27 февраля 2019 г. ООО "Газпром экспорт" 16 января 2023 г. направило ответы на уведомления о начале арбитражных разбирательств.

Компания PGNiG (сейчас это PKN Orlen) 31 марта 2022 г. направила в адрес ПАО "Газпром" уведомление об инициировании арбитражного разбирательства специальным арбитражным трибуналом (ad hoc) по правилам ЮНСИТРАЛ против ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, осуществленной ответчиками на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 г., а также процентов на сумму таких процентов. Арбитражный трибунал сформирован. 16 ноября 2022 г. состоялось организационное слушание с трибуналом. В рамках первой фазы арбитражного процесса (решение вопроса о юрисдикции трибунала рассматривать спор) 13 февраля 2023 г. ответчики представили позицию. Компания "ПКН Орлен С.А." должна направить отзыв до 24 апреля 2023 г.

Итальянская Eni 20 мая 2022 г. направила в адрес ООО "Газпром экспорт" уведомление о начале арбитражного разбирательства против ООО "Газпром экспорт" по вопросу неприменения указа президента РФ от 31 марта 2022 г. № 172 о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа к отношениям сторон или предоставления в адрес компании Eni дополнительных контрактных гарантий в связи c применением к отношениям сторон положений указа. Слушания должны пройти 13-17 мая 2024 г. "Газпром" подал заявление на увеличение сроков разбирательства.

Французская Engie 26 января 2022 года направила в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства против ООО "Газпром экспорт" по вопросу пересмотра цены по контрактам на поставку природного газа. Ответ ООО "Газпром экспорт" на уведомление о начале арбитражного разбирательства, а также встречный иск были направлены в адрес арбитражного института 1 апреля 2022 г. Арбитражный трибунал сформирован. Слушания должны пройти 18-23 марта 2024 г.