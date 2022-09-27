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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Инициированное "Нафтогазом Украины" новое арбитражное разбирательство в отношении "Газпрома" грозит попаданием украинской компании под санкции РФ, что означает автоматический запрет любых отношений с ней, говорится в комментарии "Газпрома".

На практике это может означать остановку транзита газа через Украину. Украинская ГТС работает по принципу замещения - транзитный газ потребляется на индустриальном востоке страны, а на запад отдается топливо из подземных хранилищ. Поэтому именно сохранение транзита российского газа в Европу через Украину было главной целью Киева.

В настоящее время через Украину в сутки прокачивается 42 млн куб. м газа.

""Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу - не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться", - говорится в заявлении российской компании.

Об этом "Газпром" во вторник уведомил секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя НАК "Нафтогаз Украины".

""Нафтогаз Украины", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка", а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. "Нафтогазу Украины" хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления "Нафтогаза Украины" о форс-мажоре на территории Украины", - напоминает "Газпром".

В российской компании также напомнили, что указанным соглашением, заключенным в 2019 году по шведскому праву, было определено место для решения споров сторон - Цюрих в Швейцарии.

"Благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран. Существенно изменившиеся обстоятельства лишают "Газпром" фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения", - отмечается в сообщении.

"Газпром" считает подачу обращения "Нафтогаза Украины" недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании, и что дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц. На практике это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций", - предупреждает "Газпром".

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