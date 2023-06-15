Глава Крыма сообщил о девяти нейтрализованных за ночь и утро беспилотниках

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в Крыму девять беспилотников за ночь и утро, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что "один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево". Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, подытожил глава Крыма.