Глава Крыма сообщил о нейтрализованном беспилотнике на севере полуострова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали беспилотник на севере Крыма в ночь на вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.