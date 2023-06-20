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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:37

Глава Крыма сообщил о нейтрализованном беспилотнике на севере полуострова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали беспилотник на севере Крыма в ночь на вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Сергей Аксенов
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