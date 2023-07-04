Власти посоветовали туристам ездить в Крым через новые территории

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Направляющиеся в Крым туристы могут проехать на полуостров по отремонтированному мосту через Херсонскую область, сообщил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с членами правительства, которое провел президент Владимир Путин.

Как отметил Савельев, после проведения ремонтных работ 2 июля было открыто движение по мосту между Херсонской областью и республикой Крым, что позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом, минуя Крымский мост, где с начала июля стала скапливаться многокилометровая пробка.

В понедельник, по информации министра, более 1200 автомобилей проехали маршрутом через Херсонскую область.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал предложение министра использовать для проезда туристов в Крым новые территории в случае кратного возрастания скопления автотранспорта на мосту. "Думаю, что для автотуристов будет предметом гордости проехать по новым российским территориям", - заявил Кондратьев.

"Для нас с вами не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но конечно использовать все возможности", - возразил Путин.

На совещании Кондратьев доложил, что пробка на Крымский мост со стороны Кубани сократилась с 4 до 1,5 км. "Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 1,5 км, время ожидания от 30 минут до 1 часа", - сказал он.

Однако, по его словам, к выходным количество автомобилей в очереди на Крымский мост увеличится.

Власти Кубани готовы развернуть пункты питания и временного размещения, заверил губернатор.

В свою очередь глава Минтранса на совещании сообщил, что на 14:00 ожидали проезда по Крымскому мосту "всего 100 транспортных средств, время ожидания - порядка 30 минут".

"Но нагрузка имеет цикличный характер. Вчера в это время было 2,4 тысячи транспортных средств, ожидание 4 часа. Мы ожидаем что к субботе-воскресенью опять будет циклическая нагрузка, к которой мы готовимся. Неравномерный трафик связан с графиком отпусков", - сказал министр.

По его словам, пиковая нагрузка на мосту ожидается 16-17 июля.

Он добавил, что сейчас количество сотрудников для досмотра туристических транспортных средств увеличено до 40 человек.

"Обращаемся к гражданам с просьбой о компактной упаковке багажа, что сокращает время досмотра до 7 минут. В начале машины комплектовались большим количеством вещей, что задерживало досмотровые операции", - добавил он.

По словам Савельева, с первого дня повышения трафика приняты меры, направленные на обеспечение социально-бытовых условий. Водителям и пассажирам раздается питьевая вода, выставлены биотуалеты, дежурят три бригады скорой помощи. На подходах к мосту организована накопительная площадка, где водители и пассажиры могут отдохнуть.

Пробка перед Крымским мостом

С началом сезона отпусков 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилась многокилометровая автомобильная пробка. К 3 июля она растянулась на 13 км. Время ожидания в очереди достигает шести часов. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной очереди стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру". По данным краснодарского министерства ГО и ЧС, на утро 4 июля в 8-километровой очереди стояли 1,5 тыс. личных автомобилей.

Глава Минтранса сообщил во вторник на совещании Путина с членами правительства, что на крымской переправе для обеспечения автоперевозок на сегодня всего задействовано шесть паромов, но могут задействовать и десантные корабли. "Если надо будет, мы еще задействуем два десантных корабля. Такое решение мы приняли", - сказал Савельев.