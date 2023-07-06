Суд запретил экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой пользоваться связью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы запретил совершать определенные действия бывшей замглавы Минобрнауки Валентине Переверзевой, обвиняемой в мошенничестве в рамках уголовного дела, по которому проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова, экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты.

"Судом в отношении Переверзевой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Согласно постановлению, Переверзевой суд назначил следующие ограничения: запрет без разрешения следователя общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, в том числе с действующими и бывшими сотрудниками РАНХиГС, Минобрнауки России, за исключением защитников, следователей, сотрудников правоохранительных органов и суда; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать интернет и любые средства связи, а также посещать помещения Минобрнауки, Минпросвещения, РАНХиГС.

В свою очередь в правоохранительных органах пояснили агентству, что бывшая замминистра проходит одной из обвиняемых по уголовному делу о трудоустройстве преподавателей по фиктивным документам.

Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Если вина Переверзевой будет доказана, ей грозит до 10 лет колонии.

В начале июля фигурантом этого уголовного дела стал проректор РАНХиГС Максим Назаров, которому суд также избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

Зуеву также было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда. Кроме этого ему вменяется хищение более 20 млн рублей по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.