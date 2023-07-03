Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Проректору РАНХиГС Максиму Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела, по которому проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

"Судом 29 июня в отношении Назарова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Согласно постановлению, Назарову суд назначил следующие ограничения: ему запрещено без разрешения следователя общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, в том числе с действующими и бывшими сотрудниками РАНХиГС, Минобрнауки России, за исключением защитников, следователей, сотрудников правоохранительных органов и суда, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать интернет.

Как, в свою очередь пояснили агентству в правоохранительных органах, Назаров трудоустраивал преподавателей по фиктивным документам.

Проректору предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Назарову грозит до 10 лет колонии.

Согласно сайту РАНХиГС, Максим Назаров является проректором вуза, кандидатом физико-математических наук.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

Зуеву также было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда. Кроме этого ему вменяется хищение более 20 млн рублей по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.