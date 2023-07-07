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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Подозреваемый в диверсии на железной дороге задержан в Крыму

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Житель Симферополя задержан в Крыму по подозрению в диверсии на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе зимой этого года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "по заданию украинских кураторов 23.02.2023 он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник".

"В рамках возбужденного по данному факту уголовного дела по ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК России объект задержан в Симферополе, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, арестованный 1998 года рождения "дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта".

Крым ФСБ Украина
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