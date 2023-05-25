ФСБ задержала диверсантов, планировавших подорвать опоры ЛЭП двух российских АЭС

Задержаны два члена украинской ДРГ и двое их пособников из России, они дают признательные показания

Ленинградская АЭС Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, планировавших подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что могло привести к остановке ядерных реакторов.

"Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", - заявили в четверг журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что группе удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.

По данным спецслужбы, задержаны члены ДТГ - "граждане Украины Майструк Александр, 1978 г.р. (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 г.р. (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 г.р. (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии".

Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, "оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, члены ДТГ были завербованы в сентябре прошлого года сотрудником Службы внешней разведки Украины (СВРУ), подполковником Виталием Горбатюком.

В ФСБ заявили, что участники группы "прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины".

"В целях совершения диверсии незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию. Для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: г. Хелм (Польша) - г. Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район Тверской области России", - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что взрывчатка и оружие перевозились членами группы в грузовом прицепе, в котором были оборудованы тайники.

В ходе проведенных мероприятий из организованных диверсантами тайников изъяты 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами.

"В отношении членов ДТГ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", - сообщили в ФСБ.

Участникам ДТГ грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Фигуранты дела заключены под стражу.

Что рассказали задержанные

ЦОС ФСБ сообщает, что задержанные "дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России".

ЦОС показал кадры задержания и опросов двух украинских диверсантов, а также кадры с установленными на опорах ЛЭП взрывными устройствами.

Задержанный Майструк сообщил на видео, что "В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер, на второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области". "Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались. Мы с Киищаком уехали, а Усатенко потеряли", - сказал задержанный.

Усатенко дал показания о том, что в октябре 2022 был завербован Службой внешней разведки Украины.

На видео также показана работа саперов и большое количество обнаруженной взрывчатки.