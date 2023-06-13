С февраля 2022 г. на объектах транспорта в РФ предотвратили 28 диверсий и терактов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) под председательством директора ФСБ Александра Бортникова рассмотрел вопросы защиты объектов транспорта в условиях проведения специальной военной операции; в комитете заявили, что с февраля прошлого года на объектах транспорта в РФ предотвращено почти 30 диверсий и терактов.

"Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета. Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО", - сообщили в НАК во вторник по итогам заседания комитета.

В комитете заявили, что "с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов".