Что произошло за день: пятница, 7 июля

Взрыв на заводе "Промсинтез", повышение утильсбора на ввозимые для перепродажи авто, проработка повышения регулируемых цен на газ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области. Как уточнил председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн, по предварительной информации, взрыв произошел при выполнении сварочных работ.

- Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили с 1 августа вырастет в 1,7-3,7 раза. Это следует из постановления правительства. Перед его публикацией о повышении утильсбора сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, мера не коснется граждан, которые ввозят машины для собственного пользования.

- ФАС прорабатывает повышение регулируемых цен на газ в РФ на 8% в 2024 и 2025 гг. Речь идет о всех категориях потребителей - и о населении, и о промышленности.

- В РФ признали нежелательными Human Rights House Foundation и его правозащитную сеть. В ведомстве, в частности, сообщили, что с начала специальной военной операции организации "занимаются дискредитацией внешней политики Российской Федерации и вооруженных сил России".

- ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге в Крыму. По данным службы, житель Симферополя 1998 года рождения с началом СВО уехал в Одессу и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки.

- Восемь россиян вышли в третий круг Уимблдона. В соревновании мужчин борьбу за выход в четвертый круг будут вести три российских теннисиста, в женском турнире - пять спортсменок, причем две из них попали в одну пару - это Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Россиянка Дарья Касаткина проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии в матче третьего тура.