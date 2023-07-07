Кремль не стал комментировать сообщения о том, что часть вагнеровцев покинула ЦАР

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев сообщения СМИ о том, что несколько сотен бойцов группы "Вагнер" покинули Центральноафриканскую республику (ЦАР).

"По этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу отреагировать на сообщения СМИ о том, что 500-600 бойцов "Вагнера", предположительно, покинули столицу ЦАР и отправились в Москву.