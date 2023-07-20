Российский МИД готов содействовать усилиям по стабилизации обстановки в ЦАР

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия готова продолжать содействовать нормализации ситуации в Центральноафриканской Республике, сообщил российский МИД.

Замглавы ведомства Михаил Богданов провел телефонный разговор с главой МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Беседа состоялась по инициативе центральноафриканской стороны.

Министры обсудили "актуальные вопросы дальнейшего развития российско-центральноафриканского многопланового взаимодействия с акцентом на углубление политического диалога и координации принципиальных подходов Москвы и Банги в ООН и других международных структурах".

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отметили в МИД.

Также министры обсудили подготовку к грядущему саммиту Россия-Африка.