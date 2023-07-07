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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Очередь на час сформировалась на Крымском мосту со стороны полуострова

Очередь на час сформировалась на Крымском мосту со стороны полуострова
Вид на Крымский мост
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ожидание в очереди на Крымский мост со стороны Крымского полуострова составляет час и более, сообщается в пятницу в телеграм-канале, посвященном ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"Со стороны Керчи в очереди находится около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что со стороны Краснодарского края никаких затруднений для проезда к досмотровым пунктам нет.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании обсудил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителями Краснодарского края и Крыма ситуацию с пробками на Крымском мосту, которая возникла в минувшие выходные.

Пробка на Крымский мост возникла в субботу, 1 июля, в пике в выходные она доходила до 13 км.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся 1 июля со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Крым Крымский мост
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