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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Очередь к Крымскому мосту со стороны полуострова устранена

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Очередь для проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова устранена, проблем для автомобилистов сейчас нет, сообщил телеграм-канал, который отслеживает ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту.

"Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось, что к 15:00 ожидание в очереди на мост со стороны Крыма составляет час и более. Со стороны Керчи проезда ожидали около 260 транспортных средств.

В субботу, 1 июля, при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возникла пробка, в пике в выходные она доходила до 13 км. 5 июля сообщалось, что затора в этом направлении больше нет.

В управлении ведомственной охраны Минтранса России заявили, что причиной многокилометровой очереди стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Крым Минтранс Керчь Крымский мост Кубань
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