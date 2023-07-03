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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составляет около 13 км, спасатели и волонтеры оказывают помощь водителям и пассажирам, сообщает в понедельник оперштаб Кубани.

"Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.

Как сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, на подъезде к Крымскому мосту организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи; роста обращений не отмечается.

В федеральном центре попросили водителей и пассажиров в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле ФЦМК.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к 9:00 понедельника выросла до восьми километров после небольшого уменьшения ночью.

Краснодарский край Крымский мост
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