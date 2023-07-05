Гладков потребовал не допустить создания "серой зоны" в обстреливаемых районах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине будут продолжать восстанавливать разрушенное жилье, несмотря на обстрелы, чтобы не допустить ухода оттуда людей и образования "серой зоны", заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Ответ простой - если не будем восстанавливать, значит наши враги добьются той цели, которую преследуют: вытеснить с нашей территории, испугать, чтобы мы бросили свою родную землю, свои дома и ушли с территории. И создать "серую зону". Мы не можем и не допустим этого, - сказал он. - Я уверен, что мы поступаем абсолютно правильно".

По его словам, в регионе ведут четкую статистику по количеству повторных разрушений. В 2022 году от обстрелов пострадало более 3,5 тысячи домов и квартир, и порядка 30 повторных разрушений или попаданий, уточнил чиновник.

4 июля на заседании генсовета "Единой России" Гладков сообщил, что число обстрелов со стороны ВСУ города Шебекино значительно сократилось в последние дни.

"В период пиковой напряженности у нас Шебекино принимало на себя более 850 снарядов в сутки. За последнюю неделю у нас было только два обстрела с незначительными разрушениями", - сказал он.

Ранее он заявлял, что предварительный ущерб от обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ превышает 20 млрд рублей. В настоящее время в Шебекино проводятся восстановительные работы, жители города возвращаются в свои жилые дома, не пострадавшие от обстрелов.