Гладков сообщил об обстреле ВСУ четырех районов Белгородской области за сутки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесенных со стороны Украины ударах по территории региона за минувшие сутки.

"В Валуйском городском округе из артиллерии обстреляли село Новопетровка - зафиксировано два прилета. К сожалению, есть погибший - мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Также над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате в населенных пунктах Разумное, Таврово, Ястребово зафиксированы повреждения в частных домовладениях, уточнил Гладков.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" - зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град", по селу Середа - 3 минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.