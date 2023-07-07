Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Гладков сообщил об обстреле ВСУ четырех районов Белгородской области за сутки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесенных со стороны Украины ударах по территории региона за минувшие сутки.

"В Валуйском городском округе из артиллерии обстреляли село Новопетровка - зафиксировано два прилета. К сожалению, есть погибший - мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Также над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате в населенных пунктах Разумное, Таврово, Ястребово зафиксированы повреждения в частных домовладениях, уточнил Гладков.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" - зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град", по селу Середа - 3 минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подозреваемый в диверсии на железной дороге задержан в Крыму

В ходе учений два ракетоносца Ту-95МС совершили посадку на Чукотке недалеко от Аляски

В ходе учений два ракетоносца Ту-95МС совершили посадку на Чукотке недалеко от Аляски

Что произошло за день: четверг, 6 июля

ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

Командиров Вооруженных сил РФ смогут наказывать за несоблюдение прав и свобод подчиненных

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

Глава Кузбасса отвел на перепроектирование Крапивинской ГЭС не меньше 10 месяцев

Суд перевел Олега Митволя из СИЗО под домашний арест

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });