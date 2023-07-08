Подразделения ПВО Северного флота провели учение по охране границы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Подразделения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцируемыми в поселке Тикси Республики Саха (Якутия), провели тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"В ходе выполнения учебной задачи военнослужащие провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, с помощью компьютерного моделирования завели воздушные цели, отработали их сопровождение, а поражение было выполнено электронными пусками зенитных управляемых ракет", - говорится в сообщении.

"Было организовано тактическое взаимодействие боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений по обмену радиолокационной информации по воздушным целям", - добавляет пресс-служба Северного флота.

В сообщении также отмечается, что при выполнении учебных задач личный состав отработал тактическую маскировку техники и обеспечение охраны позиций от условных диверсионных групп.