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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Северный флот РФ проведет учения в Арктике

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Северный флот России готовится провести комплекс учений в арктической зоне, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В ходе летнего периода обучения арктическая группировка Северного флота, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже двенадцатый арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана", - рассказали в пресс-службе.

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Кольская флотилия разнородных сил - одно из основных объединений Северного флота. В субботу исполнился 41 год со дня формирования флотилии. В сообщении отмечается, что ее личный состав получил поздравления от командующего Северным флотом Александра Моисеева.

"Силы Кольской флотилии составляют сегодня основу арктической группировки Северного флота, - сказали в пресс-службе. - Ее корабли обеспечивают охрану водного района в прибрежных водах Баренцева моря, совершают походы по северным морям и в другие районы Мирового океана".

По ее данным, в состав флотилии входят соединения больших противолодочных и десантных кораблей, охраны водного района, бригада подводных лодок, отдельная береговая ракетная бригада и части обеспечения.

Северный флот Арктика
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