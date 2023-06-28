Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Учения противолодочной авиации Северного флота в Северо-Восточной Атлантике Фото: Пресс-служба Северного флота/ТАСC

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экипаж противолодочного самолета Ту-142 выполнил задачи в высоких широтах Арктики с целью изучения ледовой обстановки на Северном морском пути, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В ходе полёта экипаж самолета Ту-142 провел воздушную разведку ледовых полей над акваторией Баренцева моря и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Продолжительность полета составила более 12 часов.

"Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и проведение навигации для кораблей и судов в Арктике", - отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что полеты в арктических районах проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.