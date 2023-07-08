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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани устранена

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани устранена
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Очередь для проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани (Краснодарский край) ликвидирована, сообщил в субботу телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", - говорится в сообщении.

К 9:00 на подходе к Крымскому мосту со стороны Кубани в очереди было около 300 машин, в 10:00 очередь составляла около 260 машин. Очереди со стороны Крыма не наблюдалось.

1 июля при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возникла пробка, в пике в выходные дни она доходила до 13 км. 5 июля стало известно, что затор в этом направлении устранен. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявляли, что причиной многокилометровой очереди стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Крым Краснодарский край Крымский мост
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