Триста машин попали в пробку на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Очередь из трехсот машин на подъезде к Крымскому мосту образовалась со стороны Тамани (Краснодарский край), сообщил телеграм-канал, который отслеживает ситуацию.

Время ожидания может составить более часа, говорится в сообщении. Со стороны Керчи затруднений нет.

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возникла пробка, на пике в выходные она достигала 13 километров. 5 июля сообщалось, что затора в этом направлении больше нет.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявляли, что причиной многокилометровой очереди стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".