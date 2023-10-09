Минобороны РФ получило новую партию бомбардировщиков Су-34

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Воздушно-космическим силам России вторую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний", - заявили в пресс-службе.

"Обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно", - сказал первый замглавы "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого процитировали в пресс-службе.

В свою очередь гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация успешно выполняет поставки самолетов по программе текущего года и уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Самолёт может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полёта - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.