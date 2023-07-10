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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Думе рекомендовали перенести на неделю рассмотрение проекта о windfall tax

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Совету Думы перенести на неделю, с 12 июля на 19 июля, рассмотрение во втором чтении законопроекта о введении налога на сверхприбыль, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По его словам, также предлагается перенести рассмотрение корреспондирующих поправок в Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс.

В рамках первого чтения принимается концепция законопроекта, во втором чтении вносятся корректирующие законопроект поправки, поэтому второе чтение считается основным.

Законопроект (№379248-8) о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№379177-8) и Бюджетный кодекс (№375105-8). Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей.

Комитет Госдумы по энергетике предлагал вывести из-под действия налога организации, осуществляющие деятельность в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, электроэнергетики и теплоснабжения.

Одновременно, как рассказал собеседник агентства, с 12 на 19 июля предлагается перенести рассмотрение поправок в Налоговый кодекс (№369931-8) о взимании НДФЛ с удаленно работающих сотрудников.

Госдума
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