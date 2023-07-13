Windfall tax для компаний с резко просевшей прибылью и без дивидендов будет льготным

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство предполагает ограничить сумму налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) для компаний, у которых в 2022 году прибыль упала более чем в два раза, суммой в 10% от прибыли за этот год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.

Такие поправки ко второму чтению законопроекта № 379248-8 о введении налога на сверхприбыль прошлых лет были одобрены на заседании правительства 13 июля, сообщил Минфин.

Также правительство предлагает исключить из состава плательщиков налога компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации; кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (и не выплачивали дивиденды в 2021-2022 годах).

В Минфине уточнили, что относительно кредитных и некредитных финансовых организаций речь идет о тех, в отношении которых осуществлялись меры на 1 января 2023 года.

Механизм санации финансовых организаций по закону действует для банков, страховщиков и НПФ, но на финансовом оздоровлении сейчас находятся только кредитные организации.

Так, на санации с участием Банка России находится две кредитные организации - Промсвязьбанк и банк "Траст". На финансовом оздоровлении с участием АСВ и привлечением инвесторов - 13 кредитных организаций: банки "Уралсиб", "Пересвет", "Солидарность", "Таврический", "Тимер", "БМ-банк", "Экономбанк", "ВУЗ-банк", Московский областной банк, "Генбанк", "Инвестторгбанк", Балтийский инвестиционный банк и Газэнергобанк.

Законопроект был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с соответствующими поправками в Налоговый кодекс.

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годов над аналогичным показателем за 2018-2019 годов. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что по расчетам Минфина, основными плательщиками налога будут предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых (20% налога, который уплатят ТОП-50 плательщиков), производители минеральных удобрений (19%), металлургический комплекс (13%), предприятия оптовой и розничной торговли (12%), организации банковской сферы (9%). Нефтехимические предприятия, производители электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность заплатят порядка 5% от ожидаемой от ТОП-50 суммы, все остальные плательщики - менее 1%. Всего Минфин ожидает порядка 2,5 тысяч плательщиков этого налога, то есть менее 3% от общего количества организаций.