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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В Сочи из-за непогоды возникли проблемы у постояльцев небольших частных отелей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Крупные гостиничные комплексы, которые имеют достаточный ресурс и развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с непогодой на Черноморском побережье, но с проблемами столкнулись постояльцы маленьких частных отелей, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Массовых переселений туристов за эти дни не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано. В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", - приводит пресс-служба слова президента РСТ Илью Уманского.

По данным РСТ, в Абхазии железнодорожное сообщение прервано из-за частичного размытия полотна. В населенных пунктах, в частности, в Пицунде есть проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

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"Однако крупные гостиничные комплексы обеспечивают туристов всем необходимым за счет собственных генераторов. Вся инфраструктура полноценно функционирует. Проблемы возникают у тех туристов, кто остановился в частном секторе и маленьких частных отелях. Сейчас туроператоры по мере возможности переселяют таких туристов в крупные отели", - сообщили в пресс-службе. "Туристы, которые направляются на отдых в Абхазию, могут добраться по автомобильной дороге, она работает в штатном режиме. Туристы с железнодорожными билетами на руках могут воспользоваться трансфером или такси", - отмечается в сообщении.

В Сочи, как отмечают в РСТ, вся курортная инфраструктура крупных отелей работает без перебоев благодаря собственным инженерным системам и генераторам. Туристы продолжают отдых в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный.

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"Купание на пляжах официально запрещено до 11 июля. Аэропорт Сочи (...) сегодня работает в штатном режиме. Наблюдаются проблемы с подтоплением частного сектора. Отключений воды и электричества нет. Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней эта ситуация нормализуется", - заявили в РСТ.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня в понедельник ожидаются сильные дожди, гроза, град, сильный ветер до 23 м/с, формирование смерчей. Возможны сход селей и оползней, подъём уровня воды в реках. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать осторожность, в случае происшествий звонить по номеру 112.

Последствия ливня в Сочи

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Сочи РСТ Абхазия
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