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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Непогода в Сочи спровоцировала задержку пассажирских рейсов как на прилет, так и на вылет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Сочи в понедельник.

"За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

При этом отмечается, что с 2:00 по московскому времени аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

"Уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время", - сообщает пресс-служба.

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С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, предоставляя необходимые услуги.

"В настоящий момент погодные условия благоприятные, но возможно изменение метеоусловий до 21:00 мск", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, аэропорт Сочи просит пассажиров обратить внимание на то, что на дорогах в Адлерском районе и федеральной территории "Сириус" сохраняется сложная обстановка, и учитывать это при планировании выезда в аэропорт.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи ливни затопили федеральную территорию "Сириус". Вода зашла в 150 домов, эвакуированы 54 человека, из которых 15 - дети.

Штормовое предупреждение о ливнях и смерчах продолжает действовать по всей территории Сочи.

Сочи
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