Грузооборот морских портов РФ за 7 месяцев вырос на 9,3%, до 526,8 млн т

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-июле 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 526,8 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя в основном связано с увеличением на 16,8% до 263,9 млн тонн, объема перевалки сухих грузов, среди которых лидировали зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс. Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%), до 262,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 2,2%, до 57,7 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 17,8 млн тонн (+14,6%), наливных - 39,9 млн тонн (-2,6%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 149 млн тонн (+3,8%), из них объем перевалки сухих грузов достиг 66,2 млн тонн (+17%), наливных - 82,8 млн тонн (-5,1%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4%, до 174,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов был равен 83,4 млн тонн (+29,5%), наливных грузов - 91,5 млн тонн (+9,9%).

Продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг", отмечает агентство. За 7 месяцев он увеличился на 40,8% и составил 4,3 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов достиг 2,6 млн тонн (рост в 1,8 раза), наливных грузов - 1,7 млн тонн (+5,1%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,4%, до 140,9 млн тонн, в т.ч. объем перевалки сухих грузов составил 93,9 млн тонн (+6,5%), наливных - 47 млн тонн (+9,2%).