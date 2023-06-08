Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости ускорить поставку всех видов военной техники в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе общения с представителями предприятия промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.