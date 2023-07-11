Шойгу предупредил, что РФ сама может применить кассетные боеприпасы на Украине

Россия обратится к таким снарядам в качестве ответной меры на поставки их Киеву, заявил он

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов, но обратится к таким снарядам в качестве ответной меры на поставки их Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам. В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации", - сказал министр журналистам во вторник.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - заявил Шойгу.

"Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее", - сказал министр.

Он сообщил, что в настоящее время командованием Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции принимаются "дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов".

Шойгу также выразил мнение, что поставка Киеву кассетных боеприпасов приведет к затягиванию конфликта.

"Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами", - сказал министр обороны РФ.