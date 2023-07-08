МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В МИД России резко негативно отреагировали на решение администрации США поставлять кассетные боеприпасы Украине, выразив надежду на адекватную реакцию международного сообщества.

"Решение администрации Дж. Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов - еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до "последнего украинца", - говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия, - заявила она. - Международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать".

"Передача кассетных боеприпасов - жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления". Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", - говорится в комментарии Захаровой.

Накануне замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, который, в частности, включает кассетные боеприпасы.