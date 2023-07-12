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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Песков заявил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов вынуждает РФ принимать контрмеры

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Предоставление Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры", - заявил Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Касаясь конкретики, Песков отметил, что "это исключительно прерогатива министерства обороны РФ".

Дмитрий Песков
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