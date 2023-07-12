Песков заявил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов вынуждает РФ принимать контрмеры
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Предоставление Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры", - заявил Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Касаясь конкретики, Песков отметил, что "это исключительно прерогатива министерства обороны РФ".