Пентагон сообщил, что США уже поставили Украине кассетные боеприпасы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Украина уже получила кассетные боеприпасы, выделенные Вашингтоном, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на руководителя оперативного управления объединенного комитета начальников штабов генерала-лейтенанта Дугласа Симса.

"К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину", - приводит AP слова Симса.

При этом он не уточнил, применяли ли их уже украинские военные или нет.

Замглавы Пентагона Колин Каль сообщил 7 июля, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, в который среди прочего входят кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах (...) Пакет также включает ракеты для систем Patriot и HIMARS", - сказал Каль.

Глава Белого дома Джо Байден защищал свое решение в интервью телеканалу CNN, утверждая, что кассетные боеприпасы нужны Украине.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя сделать это (принять решение о передаче - ИФ). (...) Я думаю, что они нуждались в них (кассетных боеприпасах - ИФ)", - сказал Байден в интервью телеканалу.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в 2008 году. Она подразумевает запрет на использование, производство и передачу соответствующих боеприпасов. Всего к ней присоединились 123 страны. России, Украины и США среди них нет.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.