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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения
Последствия проливных дождей в Краснодарском крае
Фото: Владимир Тагунов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе продолжают искать четырех человек, которые накануне пропали во время наводнения, вызванного ливнями.

"Количество пропавших выросло до четырех человек. Организованы поиски нашими силами", - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе затопило больше 300 придомовых территорий, на которых вода зашла в 236 домовладений. Подтоплены детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.

Последствия ливня в Сочи

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МЧС Краснодарский край Туапсинский район
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