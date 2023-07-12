В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

Последствия проливных дождей в Краснодарском крае Фото: Владимир Тагунов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе продолжают искать четырех человек, которые накануне пропали во время наводнения, вызванного ливнями.

"Количество пропавших выросло до четырех человек. Организованы поиски нашими силами", - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе затопило больше 300 придомовых территорий, на которых вода зашла в 236 домовладений. Подтоплены детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.