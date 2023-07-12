Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

В 290 домовладений зашла вода

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилось более чем в два раза - с 300 до 650, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более сотни спасателей МЧС России оказывают всестороннюю помощь населению Туапсинского района. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены более 260 человек и 66 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе оказались подтопленными более 300 придомовых территорий. Подтоплены детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.