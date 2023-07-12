Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

В 290 домовладений зашла вода

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилось более чем в два раза - с 300 до 650, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более сотни спасателей МЧС России оказывают всестороннюю помощь населению Туапсинского района. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены более 260 человек и 66 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе оказались подтопленными более 300 придомовых территорий. Подтоплены детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.

МЧС России Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Зарегистрированы еще четыре кандидата в мэры Москвы

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков назвал вбросом сообщения о том, что "Вагнер" доходил до ядерной базы в Воронеже-45

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

Суд взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Военная операция на Украине

Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления более чем в 26 тыс. военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });