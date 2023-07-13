В Курской области арестованы подозреваемые в передаче ВСУ данных о военных объектах РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о пресечении в Курской области деятельности группы российских граждан, предположительно, передававших сведения о военных объектах региона украинским военным; возбуждены дела о госизмене и подготовке к диверсии, подозреваемые арестованы.

"Пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории региона, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники", - информирует в четверг спецслужба.

В ходе обысков у задержанных изъяты "переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны".

Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении двух участников указанной группы возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - заявили в ФСБ.