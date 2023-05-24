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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону задержан инженер одного из предприятий оборонной промышленности, передававший украинской разведке сведения о расположении объектов ОПК и российских войск, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в городе Ростов-на-Дону", - сообщает ЦОС.

По данным спецслужбы, в период с февраля по апрель 2023 года "этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах" с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, "выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ", размещенных в Ростове-на-Дону.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена" в форме шпионажа. Инженеру по этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ростов-на-Дону ФСБ Украина
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