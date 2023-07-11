ФСБ в Пермском крае задержала сотрудника банка, подозреваемого в переводе денег для ВСУ
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело о госизмене в отношении уроженца Прикамья, сообщается на сайте ФСБ России во вторник.
Установлено, что сотрудник российского коммерческого банка перевел деньги "на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности РФ", говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан.
Дело расследуется по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.