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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Принят пакет законов о совершенствовании контроля за иноагентами

Принят пакет законов о совершенствовании контроля за иноагентами
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов, совершенствующих законодательство об иноагентах.

Согласно одному из принятых законов, Минюст России получит право контролировать соблюдение законодательства об иноагентах не только самими иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует.

В случае нарушения Минюст получит право выносить таким лицам предупреждение о недопустимости нарушения закона.

"Если не поможет и это, и в течение месяца предупреждение министерства будет игнорироваться, нарушителям придется заплатить штраф. Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей", - сказал, комментируя инициативу журналистам, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Кроме того, если поступит информация о нарушении российского законодательства, то, согласно закону, появится возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.

Закон также обязывает органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также физлиц при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.

Также предусмотрено дополнение запрета на получение иностранным агентом государственной не только финансовой, но и иной имущественной поддержки.

"Со своей стороны мы продолжим мониторинг и точечную донастройку законодательства об иноагентах, чтобы исключить любые лазейки для тех, кто находится под иностранным влиянием, вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - сказал Пискарев.

Василий Пискарев Госдума Минюст России
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