Принят пакет законов о совершенствовании контроля за иноагентами
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов, совершенствующих законодательство об иноагентах.
Согласно одному из принятых законов, Минюст России получит право контролировать соблюдение законодательства об иноагентах не только самими иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует.
В случае нарушения Минюст получит право выносить таким лицам предупреждение о недопустимости нарушения закона.
"Если не поможет и это, и в течение месяца предупреждение министерства будет игнорироваться, нарушителям придется заплатить штраф. Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей", - сказал, комментируя инициативу журналистам, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Кроме того, если поступит информация о нарушении российского законодательства, то, согласно закону, появится возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.
Закон также обязывает органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также физлиц при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.
Также предусмотрено дополнение запрета на получение иностранным агентом государственной не только финансовой, но и иной имущественной поддержки.
"Со своей стороны мы продолжим мониторинг и точечную донастройку законодательства об иноагентах, чтобы исключить любые лазейки для тех, кто находится под иностранным влиянием, вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - сказал Пискарев.