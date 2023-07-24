Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ в Москве Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал законы, дополняющие законодательство об иноагентах.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Кроме того, Минюст России получает право контролировать, как соблюдается законодательство об иноагентах не только имеющими такой статус, но и теми, кто с ними взаимодействует.

В случае нарушения Минюст получит право выносить таким лицам предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Если в течение месяца предупреждение будет игнорироваться, придется заплатить штраф. Для граждан его размер составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Кроме того, в случае поступления информации о нарушении законодательства возможно проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования закона.

Документ обязывает органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также физлиц при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.