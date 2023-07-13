Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по "зерновой сделке"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о новых предложениях России, касающихся продления "зерновой сделки".

"О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - сказал Лавров журналистам в Джакарте.

Комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что у президента России Владимира Путина есть "несколько рекомендаций", которые Анкара принимает во внимание при работе над продлением сделки, Лавров отметил, что "судя по всему, речь идет о том, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали уже давно".

"А именно - о нашей готовности, и готовности к этому самой Турции, работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают нужду", - добавил глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что Турция была заинтересована в том, чтобы помогать перерабатывать российское зерно и участвовать в схеме, которая позволит "независимо ни от кого и ни от чего помогать развивающимся странам".

Эрдоган накануне заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия для продления "зерновой сделки".

"Президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки", - сказал президент Турции в среду.

Нынешний срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.

25 мая МИД РФ заявил, что черноморской инициативе придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением "зерновой сделки". При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.