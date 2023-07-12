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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Эрдоган рассчитывает на продление зерновой сделки с учетом рекомендаций Путина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Турция продолжит предпринимать усилия для продления зерновой сделки. Об этом заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки", - приводит слова Эрдогана турецкий телеканал TRT World.

Эрдоган напомнил, что благодаря усилиям в том числе и Турции зерновую сделку продлевали два раза, за это время на мировые рынки было поставлено более 2 трлн тонн сельхозпродукции.

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Нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней – до 18 мая.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки".

"К сожалению, нас в очередной раз обманули – ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, нужна ли России "зерновая сделка".

Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза – они главный получатель украинского зерна, оно подешевле – и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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