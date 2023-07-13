Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что продление черноморской зерновой сделки зависит от России.

"Ответственность за ее продление несет Россия, или будут последствия для мировой продовольственной безопасности", - сказала она в четверг в Брюсселе по случаю встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

При этом она поблагодарила генсека ООН "за неустанные усилия по черноморской зерновой сделке".

Как сообщалось, Гутерриш рассчитывает на то, что направленные президенту России Владимиру Путину предложения по черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

Ранее в четверг генсек ООН заявил в Брюсселе: "Мы привержены усилиям по продлению черноморской зерновой инициативы и по обеспечению успешного экспорта российского продовольствия и удобрений. Именно в связи с этим я направил президенту Путину письмо с рядом предложений, которые, я надеюсь, позволят нам изыскать положительный способ продвижения (в решении этих вопросов - ИФ)".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля. Также 22 июля 2022 года в Стамбуле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.

Действие зерновой инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия продлит зерновую сделку тогда, когда будут выполнены данные ранее обещания, и что пока не видел письма генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

"Нам говорят - продлите еще раз (зерновую сделку). Можно сделать так - продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на уточняющий вопрос, сколько времени Россия готова ждать, если срок зерновой сделки истекает 17 июля, Путин сказал: "Столько, сколько потребуется для того, чтобы выполнить данные нам обязательства, данные нам обещания".

Касаясь подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, Путин сказал, что "это одно из условий, там еще есть фрахт, там есть логистика, заходы в порты иностранных судов".