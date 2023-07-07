В Белоруссии заявили, что бойцы "Вагнера" не приезжали осмотреть возможное место размещения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии заявили об отсутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в лагере, который был предложен им для размещения, сообщило в пятницу госагентство БелТА.

"Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский заявил, что оперативные группы "Вагнера" на данный момент не приезжали в район Осиповичей, чтобы ознакомиться с возможным местом размещения", - говорится в сообщении.

"По словам Леонида Касинского, лагерь под Осиповичами развертывался для тренировки военнослужащих, а также представителей администрации при развертывании системы территориальной обороны. Это бывший военный городок, инфраструктура которого находится в сохранности и по сей день. Вместимость лагеря - около 5 тыс. человек", - добавили там.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов, заявил, что "на сегодняшний день вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси не решен", подчеркнув, что этот вопрос "зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев".

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. В том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - добавил белорусский президент.