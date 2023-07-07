Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Белоруссии заявили, что бойцы "Вагнера" не приезжали осмотреть возможное место размещения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии заявили об отсутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в лагере, который был предложен им для размещения, сообщило в пятницу госагентство БелТА.

"Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский заявил, что оперативные группы "Вагнера" на данный момент не приезжали в район Осиповичей, чтобы ознакомиться с возможным местом размещения", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Кремле заявили, что не могут и не хотят следить за перемещениями ПригожинаЧитать подробнее

"По словам Леонида Касинского, лагерь под Осиповичами развертывался для тренировки военнослужащих, а также представителей администрации при развертывании системы территориальной обороны. Это бывший военный городок, инфраструктура которого находится в сохранности и по сей день. Вместимость лагеря - около 5 тыс. человек", - добавили там.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов, заявил, что "на сегодняшний день вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси не решен", подчеркнув, что этот вопрос "зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев".

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. В том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - добавил белорусский президент.

Белоруссия Вагнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура Таджикистана сообщила о гибели похищенного ранее зампреда "Ориёнбанка"

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Демократы конгресса США представят поправку о запрете поставок кассетных боеприпасов Киеву

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июля

Расследование дела о найденном в Белом доме кокаине завершится к началу следующей недели

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Российские военные обвинили коалицию США в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений

Компания-владелец затонувшего аппарата "Титан" приостановила все операции

Компания-владелец затонувшего аппарата "Титан" приостановила все операции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });