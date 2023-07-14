Песков заявил об эффективности ПВО РФ, комментируя попытку атаки на Курскую АЭС
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Системы ПВО РФ эффективно работают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку атаки на Курскую АЭС в Курчатове.
"Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность. Принимаются соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление губернатора Курской области Романа Старовойта о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС.