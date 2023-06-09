Старовойт сообщил о падении беспилотника на территорию нефтебазы в Курске

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника на территории нефтебазы в областном центре.

"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте", - написал он в своем телеграм-канале.

На место выехали дежурные группы спецслужб.



Ранее 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде дрон упал на офисное здание, взрыва не было, но сам беспилотник загорелся и его быстро потушили.

"Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", - уточнял губернатор.

Утром 9 июня беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Воронеже, пробил стену и вырвал окно. В нескольких соседних квартирах взрывом выбило стекла. Три человека получили порезы от осколков.

5 июня Старовойт отмечал активизацию украинских дронов в регионе.