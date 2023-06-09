Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Старовойт сообщил о падении беспилотника на территорию нефтебазы в Курске

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника на территории нефтебазы в областном центре.

"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте", - написал он в своем телеграм-канале.

На место выехали дежурные группы спецслужб.

Ранее 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде дрон упал на офисное здание, взрыва не было, но сам беспилотник загорелся и его быстро потушили.

"Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", - уточнял губернатор.

Утром 9 июня беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Воронеже, пробил стену и вырвал окно. В нескольких соседних квартирах взрывом выбило стекла. Три человека получили порезы от осколков.

5 июня Старовойт отмечал активизацию украинских дронов в регионе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Курск Роман Старовойт Курская область Белгород Воронеж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Прокуроры обжаловали приговор фигурантам дела о махинациях с имуществом Алексея Баталова

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней
Дело Baring Vostok

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

ЦБ предупредил о более значительном смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });