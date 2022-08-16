ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами шести опор ЛЭП Курской АЭС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Украинские диверсионные группы совершили в августе подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи, что повлекло нарушения в технологическом процессе Курской АЭС, сообщает во вторник ФСБ.

"4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, "действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по данным фактам возбуждены уголовные дела по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК России, заявили в ФСБ.

ФСБ совместно с МВД РФ разыскивает преступников и их возможных сообщников, сказали в ЦОС.

Там добавили, что во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.