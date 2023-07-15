В России завершился весенний призыв в армию

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о завершении весенней призывной кампании.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, а отправка призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска началась с 20 апреля.

"Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей", - сообщили военные.

По данным военного ведомства, "большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность".

"В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - отметили в министерстве обороны.

В Минобороны заявили, что "военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания".

В министерстве также сообщили, что в ходе весеннего призыва на прямые телефонные линии главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота поступило более 1,5 тыс. звонков.

Как сказали в Минобороны, "при этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации".